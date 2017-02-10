زار أمير منطقة الرياض، الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، المقدم تركي بن عايض بن هقشة، الذي أصيب في الحادث الذي وقع ظهر اليوم في موكب زيارة الأمير لمحافظة وادي الدواسر.
وأظهر مقطع فيديو متداول حضور أمير الرياض للمستشفى للاطمئنان على صحة المقدم، الذي كان يرقد على السرير بيد مثبتة في رباط، متمنياً له الصحة، وطالبه بالتشافي العاجل.
يذكر أن حادثا بين عدة سيارات وقع خلف موكب أمير الرياض فيصل بن بندر أثناء زيارته إلى محافظة وادي الدواسر، نهار اليوم، وأدى لإصابات طفيفة لرجلي أمن، وتضرر عدد من المركبات.
وفق “أخبار 24”.
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