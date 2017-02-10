أصدرت أسرة المعلم المفقود في بحر الشعيبة أحمد الشريف بياناً استنكرت فيه تصريحات المتحدث الرسمي باسم إدارة التعليم في مكة المكرمة حين قال إن إدارة التعليم ستطوي قيد المعلم المفقود.
وعبرت أسرة المعلم عن استيائها الشديد من التصريح، مؤكدة أنه يشتمل على عدة مخالفات، وموضحة أن المعلم كان خارجا بتكليف رسمي في رحلة طلابية ولدى إدارة المدرسة ما يثبت ذلك.
وأضافت الأسرة ـ في البيان – أن تصريحات المتحدث باسم إدارة التعليم مخالفة كذلك للوائح نظام الانقطاع والفقد والوفاة، مؤكدة أن الفقد النهائي لا يثبت في النظام إلا بصك شرعي من المحكمة.
كما أشارت أسرة المعلم إلى أن بيان المتحدث الرسمي لإدارة التعليم لم يراع مشاعر والدي المعلم وزوجته وأطفاله، وكان صادماً لهم؛ إذ كانوا يتوقعون، بحسب “المدينة”، أن تتثبت الإدارة من وضعه وتواسي عائلته المكلومة وتحرص على حقوقه المكفولة بحسب الأنظمة.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة قد نفت ما نُشر على لسان المتحدث الرسمي لها من أنها شرعت في إجراءات طي قيد المعلم المفقود، مؤكدة عدم صحة ما نُشر بهذا الخصوص.
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