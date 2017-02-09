أنشأ مواطن في محافظة الأحساء متحفاً تراثياً ملحقاً بمنزله على مساحة 300 متر مربع يضم خمسة آلاف قطعة أثرية جمعها خلال اثنين وعشرين عاماً.
ويتكون متحف المواطن حسين الخليفة من طابقين، ويضم عدة أقسام، تمثل بعضها الديوانية الأحسائية التقليدية، والبيت الأحسائي التراثي، بالإضافة إلى 16 محلاً ترمز إلى المهن القديمة المختلفة مجهزة بأدواتها التراثية.
ويعد متحف الخليفة مصدراً للمعلومات عن التراث الأحسائي بشكل خاص، حيث يتوجه إليه الباحثون لفحص مقتنياته الأثرية والتحقق من معلوماتهم وإثراء أبحاثهم.
وفق “أخبار 24”.
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