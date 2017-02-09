استقبل مدير الخدمات المساندة بشركة البان الصافي المهندس عبدالرحمن المطلق مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج سعادة العقيد خالد عبدالله السعيس وتم مناقشة موضوع انظمة ووسائل السلامه بالشركة وكم تم طرح موضوع تدريب منسوبي الشركة وتدرببهم من قبل قسم السلامة بادارة الدفاع المدني واطلع سعادته على معدات الاطفاء الموجوده في الشركه واثناء الجوله حث ادارة الشركة على اتخاذ واتباع جميع وسائل السلامه وكيفية استخدام طفايات الحريق ومخارج الطوارئ.
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