أقام فريق لأمتنا نحيا التطوعي بمحافظة الخرج وعلى مدى ثلاثة ايام ركن تعريفي بالفريق في الحديثي مول بملتقى التطوع الأول بتنظيم من نادي الحي بثانوية الإمام البخاري وشباب الخرج التطوعي وبرعاية من المعهد التقني للألبان والأغذية.
واستعرض من خلال هذا الملتقى عدة مواضيع لعل الابرز فيها هو إنجازات الفريق وأهدافه على مدى ثلاث سنوات منذ تأسيسه . كما تم طرح فكرة بعنوان : عزيزي الزائر الكريم تشرفنا بحضورك وشاركنا بفكرة تطوعية . وذلك بهدف اثراء الفريق بأفكار جديدة تلامس الاحتياج الامثل والافضل الذي يخدم مجالات العمل التطوعي ، و نشر ثقافة ذلك العمل في مجتمع محافظة الخرج وغيره من المجتمعات الاخرى لما في ذلك من فضائل عظيمه وآثار قيّمة على مر العصور، وكما أنه يعتبر عاملاً حضارياً مشرقاً للوطن و المواطن.
وفي الختام قام الفريق بتوزيع بعض الهدايا التذكارية للزائرات تحمل عبارات عن التطوع كما أقبل عدد كبير من الفتيات اللاتي يرغبن بالانضمام للفريق أو التطوع معه وكان الإقبال كبيراً ولله الحمد.
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