صدر أمر ملكي بتعيين فضيلة الشيخ علي بن صالح المري عضواً في الإفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومشرفاً عامّاً على فرعها في المنطقة الشرقية.
حصل الشيخ المري على بكالوريوس كلية الشريعة بجامعة الإمام، وماجستير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، وفي طور إعداد رسالة الدكتوراه.
وللشيخ جهود، منها إقامة الدروس في علوم الشريعة وعلوم الآلة من النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك، وإقامة المحاضرات والندوات والدورات الشرعية في مناطق المملكة.وفق “صدى”.
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صدور أمر ملكي بتعيين المري عضوا بالإفتاء ومشرفا لفرعها بالشرقية
صدور أمر ملكي بتعيين المري عضوا بالإفتاء ومشرفا لفرعها بالشرقية
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
صدر أمر ملكي بتعيين فضيلة الشيخ علي بن صالح المري عضواً في الإفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومشرفاً عامّاً على فرعها في المنطقة الشرقية.
صدر أمر ملكي بتعيين فضيلة الشيخ علي بن صالح المري عضواً في الإفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومشرفاً عامّاً على فرعها في المنطقة الشرقية.
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