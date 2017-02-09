وثق مقطع فيديو اللحظة الأولى للحادث الذي وقع في موكب أمير الرياض فيصل بن بندر اليوم (الخميس)، أثناء زيارته لمحافظة وادي الدواسر.
وكشف المقطع اصطدام سيارة جيب بسيارة دفع رباعي تابعة للدفاع المدني كانت ترافق الموكب، وخروج سيارة الجيب إلى المسار الثاني من الشارع.
يذكر أن الحادث وقع بعيدا عن السيارة التي تقل أمير الرياض، ولكنه كان في مسار الموكب، ولم يسفر عن إصابات، رغم تضرر عدد من السيارات التي اصطدمت لاحقا بالسيارتين المتوقفتين إثر الحادث.
وفق “أخبار 24”.
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