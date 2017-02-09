قال مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، إن رجال المرور يعملون ويخطئون لأنهم ليسوا ملائكة إنما بشر، والبشر يخطئون، مشيراً إلى أن الأمن العام خصص رقماً مجانياً لتلقي الملاحظات، ثم مراجعتها ومعالجتها.
وأضاف الفريق المحرج خلال تدشينه تطبيق “أمن” أمس الأربعاء، أن التطبيق يقدم العديد من الخدمات، بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن إطلاق تطبيق “أمن” يأتي ضمن 6 تطبيقات أطلقها الأمن العام حتى الآن، وسيطلق تطبيقات أخرى، مؤكداً أن الأمن العام يستهدف إطلاق 46 خدمة إلكترونية.
وحول الخدمات التي تقدمها بوابة “أمن”، بين مدير الأمن العام، أن “أمن” تقدم خدمات إصدار الرخص للبنادق الهوائية، ونقل الملكية، وإصدار رخص الفسح لمحلات بيع البنادق الهوائية، وهي خدمات متاحة لشركات تجارة الأسلحة الهوائية.
وتابع الفريق المحرج بأن خدمة صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص ستكون ضمن الخدمات التي تقدمها بوابة “أمن”، وهي خدمة متاحة للمؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص، لكن الاطلاع على الصحيفة الجنائية لأي شخص يتطلب موافقة الشخص المعني، كما تتضمن خدمات البوابة خدمة الكشف عن بيانات المركبة عبر قراءة لوحتها.وفق “أخبار 24”.
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