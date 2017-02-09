أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الخميس عن استدعاء أكثر من 19 ألف مركبة هوندا من أنواع مختلفة لخلل في إيرباق جهة الراكب.
وأوضحت أن السيارات “هوندا” التي تم استدعاؤها بلغت 19335 مركبة من أنواع “أكورد” و”أكورد كوبيه” و”سيتي” و”أكورد كروستور”.
وأضافت أن الخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج الوسادة الهوائية بطريقة غير آمنة، داعية مستخدمي هذه النوعية من المركبات إلى التواصل مع الوكيل، شركة عبدالله هاشم المحدودة، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
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