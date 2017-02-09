نفّذ تعليم الخرج ممثلاً بالشؤون التعليمية قسم التوجيه والإرشاد ورشة تدريبية بعنوان شرح الدليل الإجرائي لخصائص النمو وذلك يوم الأربعاء ١٤٣٨/٥/١١هـ للمرحلة الإبتدائية ويوم الخميس ١٤٣٨/٥/١٢هـ للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مركز التدريب والتي تستهدف المرشدات الطلابيات من إعداد وتنفيذ مشرفتي التوجيه والإرشاد أ/ عبير بنت علي المسعود و أ/فوزية بنت صالح العُمري ، وتهدف هذه الورشة إلى التعرف على خصائص النمو وحاجته للمرحلة العمرية التي تميز بها طالبات مراحل التعليم العام وأبرز التطبيقات التربوية من أجل مساعدة المنظومة المدرسية والأسرية في تحقيق أهدافها وفقاً لتعميم معالي الوزير رقم ٣٨٩٧٤٨٩ وتاريخ ١٤٣٨/١/١٢هـ بشأن تنفيذ برنامج خصائص النمو.
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تنفيذ ورشة شرح الدليل الإجرائي لخصائص النمو
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