اختتمت شعبه العلوم الإدارية بقسم الإشراف التربوي دورة بعنوان ( أسرار النجاح ) للدكتور المدرب الدولي عبدالله كليب نزال العنزي وشركة مدارس الجامعة والغرفة التجارية والصناعية بالخرج ، وذلك يومى الأربعاء – الخميس الموافق ١١-١٢/ ٥/ ١٤٣٨هـ لمنسوبي ومسنوبات التعليم من المشرفين والمشرفات ، والقائدات القائدين، والمعلمين والمعلمات ، حيث بلغ عدد الحضورمن القسمين (٦٢) متدرب ومتدربة ، وفِي ختام الدورة كرّم مساعد مدير التعليم الأستاذ خالد الحربي نيابة عن مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن عبدالجبار المشاركين بالدورة .
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