أقامت إدارة تعليم الخرج ممثلةً بقسم التخطيط المدرسي وبتوجيه من سعادة المساعد للشؤون المدرسيه أ. خالد الدويلة اجتماع للجنة معالجة الكثافة الطلابية المرتفعه في الفصول وذلك صباح اليوم الخميس 1438/5/12 ه بقاعة الوزارة . وبحضور مشرفة التخطيط المدرسي أ. أمل المفرح ومساعدة مدير شؤون المعلمين أ. ليلى الشهراني والرئيسة المكلفة لقسم الإختبارات والقبول أ. جميلة المهنا ، حيث يهدف الاجتماع الى معالجة الكثافة الطلابية في الفصول .
وكان من محاور الإجتماع مناقشة ماورد في تعميم معالي وزير التعليم رقم 38503357 وتاريخ 1438/3/23 هـ بشأن طلب حصر الفصول ذات الكثافة الطلابية المرتفعه التي يزيد عدد الطالبات عن (30) طالبة . استعراض المدارس ذات الكثافة الطلابية . مناقشة أسباب ارتفاع الكثافة في الفصول و مناقشة الحلول المقترحة لمعالجة الكثافة.
وكانت الفئة المستهدفة هي مدارس محافظة الخرج ، وقد خرج الاجتماع بعدة توصيات منها : الاتفاق على الحلول المقترحة لمعالجة أسباب ارتفاع الكثافة الطلابية .
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