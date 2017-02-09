يرعى سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور / عبدالله بن محمد المانع ملتقى تبادل الزيارات والخبرات الثالث والذي تستضيفه و وتنظمه وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بإدارة تعليم الرياض ويُعقّد بإذن الله يومي الأحد والاثنين الموافق ١٥ – ١٦ / ٥ / ١٤٣٨ هـ
بمشاركة وحدات تطوير ٢٧ إدارة تعليمية بالمملكة هذا وتشارك وحدتي تطوير المدارس بتعليم الخرج ( بنين – بنات ) في هذا الملتقى من خلال مدير وحدة تطوير البنين ومديرة وحدة تطوير البنات وعدد من المشرفين والمشرفات ..
وقد أعدت وحدة تطوير الرياض برنامج مكثفاً وحافلاً لإثراء هذا الملتقى بمايعود على المشاركين والحضور بالنفع والفائدة .
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