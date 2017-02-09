توقع تقرير لشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” – إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم – أن يتقدم الاقتصاد السعودي للمركز الثالث عشر في قائمة أقوى اقتصادات العالم بحلول عام 2030، مقارنة بالمركز العشرين حالياً.
وتوقع التقرير الذي يحمل عنوان “نظرة ممتدة.. كيف سيتغير النظام المالي العالمي في عام 2050؟”، اعتلاء الاقتصاد الصيني المركز الأول عالميا، وتراجع الأمريكي إلى الترتيب الثاني، وانضمام إندونيسيا والهند إلى الخمسة الكبار.
وعرض التقرير توقعاته للمشهد الاقتصادي العالمي بين عامي 2030 و2050، حيث يستمر تراجع الولايات المتحدة لتحتل المركز الثالث عالميا خلف الصين والهند.
ويحتل الاقتصاد الأمريكي حالياً المركز الأول عالمياً يليه اقتصادات الصين واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والهند على الترتيب بينما تشغل السعودية المركز الـ20.
كما توقع التقرير أن تنضم إيران ومصر وباكستان إلى قائمة أقوى 20 اقتصادا في العالم عام 2030 بالمراكز 16 و19 و20 على الترتيب.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج