تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض من ضبط نحو 700 ألف قرص إمفيتامين مخدر، في عمليتين منفصلتين وألقت القبض على 5 متورطين بينهم 3 سعوديين واثنان من الجنسية السورية.
وذكر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على “تويتر” اليوم، أن مكافحة المخدرات بالرياض ضبطت 3 سعوديين وبحوزتهم 424 ألف قرص إمفيتامين مخدر، حاولوا تهريبها بإخفائها داخل أطباق معدنية.
وفي عملية منفصلة، أحبطت مكافحة المخدرات محاولة وافدين من الجنسية السورية لتهريب 257 ألف قرص إمفيتامين مخدر، كانت مخبأة داخل معدات لطحن القهوة.
وأوقفت المديرية المتورطين في العمليتين لاستكمال التحقيق معهم، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.
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