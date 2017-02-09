ذكرت مصادر أن اللجنة الحكومية المكونة من عدة جهات للإشراف على تخصيص الأندية الرياضية بدوري المحترفين، حددت نهاية يوليو أو بداية أغسطس القادم موعداً لبيع 3 إلى 5 أندية بشكل نهائي.
وقالت المصادر، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، إن تحديد الموعد جاء لعدة اعتبارات منها إصدار القوائم المالية للأندية بالإضافة إلى تحديد هوية الأندية الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى، مؤكدة أن اللجنة لم تحدد عدد أو أسماء الأندية التي سيتم بيعها خلال العام الحالي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر الماضي على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين).
ووافق “الوزراء” على تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، بحيث تتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك.
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