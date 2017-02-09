زار نجم نادي النصر والمنتخــب السـعودي محمد السهلاوي المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية، وتواجد المهاجـــم الدولي بجناح الخطوط السعودية، حيث تجول في الجناح وســـط حضور جماهيــري غفير مما سبب كثافة جماهيرية، وقــام المهاجم بتوزيع تذاكر سفر مجانية للحضور في جناح السعودية، عقب ذلك توجه السهلاوي إلى جناح منطقة مكة المكرمة وشاركهم العرضة.
وكشـــف السهلاوي خلال زيارته للجنـاح القطري في حديثٍ صحفي، أن الجناح القطري متميز في محتواه، ورحــب السهلاوي في مشاركته بالأجنحة الخليجيــة المختلفة، وقال:” تشرفت بزيارتي للجناح القطري وهو أحد الأجنحة المميزة والجيدة المتواجدة في الجنادرية، تعرفنا على التراث القطري وهو جيد في تنوع أقسامه”.وفق “الرياضية”.
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