أوضحت مصادر أن مركز التحكيم الرياضي ينظر اليوم طلبين مقدمين من اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه لاعب القادسية، بسحب شكواه ضد الفتح ناديه السابق، على أن يبقي شكواه ضد اتحاد القدم السعودي قائمة.
وأشارت إلى أنه سينظر أيضا في خطاب جديد قدم من نادي الفتح ليكون طرفاً في القضية المرفوعة من نظيره القادسية ضد اتحاد القدم.
وأضافت المصادر أن دواعي سحب إلتون شكواه ضد الفتح كون لديهم قضية منظورة في الاتحاد الدولي “فيفا”، حيث إنه من حق المدعي في القانون سحب شكواه عن أي طرف إلا أن القرار الأخير سيكون للجنة المشكلة للنظر في القضيتين، وهي مكونة من حسان السيف، سعيد العمري، والدكتور علاء ناجي في قبول دخول الفتح طرفاً وسحب شكوى إلتون.
يذكر أن مركز التحكيم اتخذ قراراً مبدئياً بالسماح لإلتون بالمشاركة مع القادسية وفقاً لنظام التدابير الوقائية حتى انتهاء الحكم النهائي في القضية الذي من المؤكد ستطول مدته بعد دخول عدة أطراف.وفق “الاقتصادية”.
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