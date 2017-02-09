كشفت مصادر عن توصل إدارة الاتحاد للإتفاق مع أحد اللاعبين الذي تقدم في فترة سابقة برفع شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا ” للمطالبة بحقوقه المالية المتبقية من قيمة عقده، وإقناعه تسديده جزءاً من مستحقاته وتسليمه المتبقي منها خلال الأشهر المقبلة وتواصل رئيس النادي حاتم باعشن بشكل مستمر مع المحامي الإسباني خوان كريسبو المختص بقضايا الاتحاد الخارجية وطمأنه الأخير أنه يسير وفق المعاير التي تم الاتفاق عليها بينه وبين مجلس الإدارة، والمتوقع أن تحول إدارة الاتحاد مبلغا ماليا ربما فُرِض عليها من الاتحاد الدولي قبل نهايه شهر فبراير الحالي بخصوص إحدى القضايا المرفوعة على النادي، ولا تزال الإدارة تواصل مساعيها الحثيثة في تقليص الديون وتخفيف القضايا على النادي والتي تصل إلى أكثر من عشر قضايا خارجية تخص لاعبين ومدربين وثلاثة وكلاء بعدما بدأت منذ الشهر الماضي تنفيذ عدد من الحلول الجذرية ليتسهل عليها تخليص النادي من الديون التي خلفتها الإدارات السابقة.وفق “الرياض”.
من جهة أخرى شهدت الأيام الماضية ردود فعل متباينة حول التصريح الذي أدلى به حاتم باعشن وظهوره من خلال أحد البرامج التلفزيونية مطالباً الجماهير بعدم التدخل في الأمور الفنية وأن إدارته فسرت الجماهير الغاضبة تصريحاته بطريقتها الخاصة بعد إنجرافها مع الموجة التي أطلقتها قلة من الجماهير للإطاحة بالرئيس وإدارته بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام الأهلي، إلا أن أغلبية الجماهير كانت تعي جيداً ما يقصده باعشن والتي وقفت معه وكانت مؤيدة وأكدت له بأنها ستقف معه في المرحلة المقبلة وستواصل دعمها المستمر للفريق حتى نهايه الموسم.
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