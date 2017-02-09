قال جرّاح العظام الألماني راينهارد شنايدرهان ‘‘إن النوم يتمتع بفائدة كبيرة لصحة الظهر، حيث أنه يساعد على إراحة واستشفاء الغضاريف والأقراص الفقرية والعضلات‘‘.
وأضاف شنايدرهان، أن تحقق هذه الفائدة يشترط وضعية النوم الصحيحة، حيث ينبغي التبديل بين وضعية الظهر، التي يتخذ فيها العمود الفقري شكل حرف S، ووضعية الجانب التي يتخذ فيها العمود الفقري وضعاً مستقيماً، محذرا من وضعية البطن، حيث تتعرض فيها المفاصل والعضلات للضغط.
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