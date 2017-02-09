تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي ، صوراً لشهيدي الواجب الرائد عبدالله بن شيبان الحمدي، والنقيب محمد بن عيد السبيعي، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبها الوطني في الحد الجنوبي بجازان.
وكان الشهيدان الرائد الحمدي والنقيب السبيعي مرابطان بالحد الجنوبي للذود عن دينهما ووطنهما ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، واستشهدا أمس الأربعاء عندما كانا معاً في مهمة عسكرية بالقرب من الحدود اليمنية بمنطقة جازان.
من جانبهم، تحدث المغردون في مواقع التواصل الاجتماعي عن التضحيات التي قدمها الشهيدان دفاعاً عن الدين والوطن، داعين الله عز وجل أن يرحمهما.
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