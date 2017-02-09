قال مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالشرقية محمد آل علي، إن الصندوق يستعد بالتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج “تأثير”، بهدف سد الفجوة بين القطاع الخاص وغير المؤهلين الذي يحملون شهادات تأهيلية، من خلال تقديم الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم.
وأضاف آل علي، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن برنامج “طاقات” يعد المنصة والمصدر الوحيد لتوظيف طالبي العمل، وأن المفصولين السعوديين يمكنهم التقديم عبر البرنامج.
ولفت مدير “هدف” بالشرقية خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية، أن المنطقة تشهد توجهاً كبيراً لتوظيف النساء، كون توظيف النساء يواجه تحدياً كبيراً، وأن معدلات البطالة تزداد بين النساء، وذلك نتيجة لإقبال الشركات على توظيف الذكور أكثر من النساء، مبيناً أنه يمكن مواجهة ذلك بتهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج