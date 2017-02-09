قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، إن الشركة ألغت خططها لإطلاق “طيران المها” بالسعودية بعد تأخر حصولها على الترخيص.
وأضاف الباكر: “نشعر بخيبة أمل لأننا لم نتمكن من إطلاق “طيران المها”، ونأمل أن تكون لدينا فرصة أخرى لتحقيق رغبتنا في خدمة السوق السعودي”، وذلك بحسب موقع “سي اتش-افيايشن” المتخصص في شؤون الطيران.
وأوضح أنه على الرغم من الغاء خطط الشركة بخصوص “طيران المها” في السعودية الا أنها ستبقى تنتظر دخول السوق السعودي عند تحسن قدرة المطارات السعودية في التأقلم مع تزايد التدفقات المرورية عليها.
وكانت “الخطوط الجوية القطرية” فازت نهاية عام 2012 برخصة ناقل جوّي وطني بالسعودية، حيث كانت تعتزم تشغيل رحلاتها بالسعودية تحت اسم شركة “طيران المها”.وفق “أخبار 24”.
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