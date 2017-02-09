كشفت مصادر مطلعة، عن استشهاد ضابطين في القوات المسلحة أمس الأربعاء أثناء أدائهما مهمة عسكرية في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، أحدهما برتبة رائد والثاني برتبة نقيب.
وأوضحت المصادر، أن الرائد بالقوات البرية عبدالله بن شيبان الحمدي وزميله النقيب محمد بن عيد السبيعي، استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني في القتال ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد الحمدي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم أثناء الذود عن دينه ووطنه مع زملائه المرابطين، مشيرين إلى أنه سجل اسمه بأحرف من نور في قائمة الأبطال الذين بذلوا أرواحهم لأجل الوطن.وفق “أخبار 24”.
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