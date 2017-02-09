دشنت المديرية العامة للأمن العام أمس “الأربعاء”، بوابة الأمن العام الإلكترونية “أمن”، التي تقدم عدة خدمات منها صحيفة الحالة الجنائية.
وذكر مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أن خدمة صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص، وتمكنهم من التحقق من صلاحية أي شخص للمناصب الحساسة بشرط موافقته.
وأضاف المحرج أن البوابة تقدم خدمات أخرى منها فسح واستيراد وتصدير المواد المشعة، وفسح البنادق الهوائية، إضافة لخدمة “كاشف” والتي تتيح التحقق من بيانات المركبات عبر قراءة لوحاتها، وسيتم إتاحتها لشركات الحراسات الأمنية المشرفة على أمن المرافق والمنشآت.
وأوضح مدير الأمن العام، أن البوابة جاءت من أجل تسهيل الإجراءات على المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مضيفاً أنه سيتم تدشين 46 خدمة إلكترونية داخل البوابة تهم المواطن والمقيم.وفق “أخبار 24”.
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