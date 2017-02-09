ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين والمهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن ذلك يشمل فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، وكذلك جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.
وطالبت الشركات بتزويدها بتقارير شهرية لبيان الإجراءات، التي تم اتخاذها بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف.
وألزمت المؤسسة الشركات باستكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة 100% خلال موعد أقصاه 8/ 10/ 1438هـ الموافق 2/ 7/ 2017م.
وأكدت أنه يجب على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام بتدريب وتأهيل موظفيهم من المواطنين في جميع الإدارات وجميع فروع التأمين، والاستعداد لتنفيذ تعليمات المؤسسة التي ستأتي في هذا الشأن والتي ستلزم الشركات بزيادة نسب التوطين في جميع الوظائف وعلى رأسها الفنية والقيادية.وفق “أخبار 24”.
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