أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن قيام شركات الألبان بتصغير العبوات وبيعها بنفس السعر دون المساس بمحتواها لا يعد غشاً ولا تدليساً.
وذكر نائب محافظ الهيئة سعود العسكر، وفقا لـ”عكاظ”، أن خيار الشراء تلك المنتجات عائد للمستهلك، مضيفاً أن الهيئة تهتم بجميع المنتجات ماعدا المنتجات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل فهي من اختصاص هيئة الغذاء والدواء.
وأضاف العسكر خلال المؤتمر الصحفي للملتقى السعودي للجودة وكفاءة الإنتاج الصناعي والاختبار بالرياض، أمس الأربعاء، أن وجود المنتجات المستوردة بأسعارها التنافسية ضروري لتطوير عمليات الإنتاج في الصناعات المحلية وتخفيض تكلفتها.
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