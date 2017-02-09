باشرت الجهات الأمنية في جدة تحقيقاتها لكشف غموض واقعة سرقة مبلغ 5 ملايين و700 ألف ريال من مركبة محصل بإحدى الشركات.
وقالت مصادر وفقا لصحيفة “المدينة”، إن المحصل– سعودي الجنسية- تقدم ببلاغ يفيد بتعرضه لسرقة المبلغ المالي بعد أن تحصل عليه من الشركة نقدا ووضعه في مركبته، موجها الاتهام لأحد زملائه بأخذ مفتاح المركبة وسرقة الأموال منها.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية وصلت للشخص المدعى عليه، وتواصل تحقيقاتها مع أطراف القضية لكشف ملابساتها، فضلا عن استدعاء مسؤولي الشركة لمعرفة الأسباب التي دفعتهم لإعطاء مبلغ بهذا الحجم نقدا للمحصل وسبب وضعه في المركبة وعدم التوجه به إلى مقر الشركة أو البنك.
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