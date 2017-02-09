تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر شباباً يقومون بحركة خطيرة تمثل مجازفة بأرواحهم، أثناء سيرهم بسيارة دفع رباعي بأحد الطرق السريعة في المملكة.
وأظهر الفيديو سيارة “جيب” بيضاء اللون تمكن قائدها بمهارة بالسير بها مائلة على جانبها الأيمن وعلى إطارين فقط، فيما قام أصدقاؤه بالنزول والركوب ثانية من نافذتها أثناء سيرها في تصرف خطير، فيما لم يشِر متداولو الفيديو إلى مكان ووقت تصويره.
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