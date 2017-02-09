اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع أمس (الأربعاء)، بوزير الدفاع التركي فكري إيشك في مكتبه بالمعذر؛ لبحث تطوير مسارات التعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات العسكرية البارزة بالبلدين في مقدمتهم مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والسفير التركي لدى المملكة يونس دميرار، ورئيس جامعة كوجالي الحكومية سعد الدين هولاقو.
فيما تطرق الاجتماع إلى الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان في محاربة الإرهاب، وكذلك تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.وفق “أخبار 24”.
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