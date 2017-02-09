أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل مواطناً مسناً، وهو ينزل من سفح أحد الجبال المرتفعة بإحدى المناطق الصحراوية بكل سهولة ولياقة بدنية عالية.
وبيّن الفيديو المسن وهو ينزل من سفح الجبل رغم صعوبة وخطورة النزول من ذلك المكان المرتفع، وكان ينزل بسلاسة وخفة، دون أن يظهر عليه الارتباك أو يتعرض لأي أذى.
وعبّر متداولو الفيديو عن إعجابهم بحرص المسن على صحته والحفاظ على لياقته البدنية، وتمكنه من ممارسة رياضة تسلق الجبال في هذه السن، فيما لم يتضح مكان ووقت تصوير هذا المقطع.
وفق “أخبار 24”.
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