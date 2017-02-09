رصد مقطع فيديو زيارة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لإحدى المدارس وسؤاله للطلاب المتغيبين في اليوم الدراسي السابق لزيارته عن سبب عدم حضورهم.
وجاءت إجابات الطلاب متماثلة، حيث أجابوا جميعاً بأن سبب غيابهم هو “البرد”، حيث فضل ذووهم عدم السماح لهم بالذهاب للمدرسة، خوفاً عليهم من آثار تدني درجات الحرارة.
يذكر أن وزير التعليم كان قد قام يومي الأحد والاثنين الماضيين بزيارات لعدة مدارس في الرياض، تفقد فيها الطلاب بعد عودتهم للفصل الثاني من العام الدراسي الجاري.
وفق “أخبار 24”.
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