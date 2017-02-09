جاء تعيين سارة السحيمي عضوا في مجلس إدارة شركة السوق المالية (تداول) للاستفادة من الخبرات المالية والبنكية النسائية بالمملكة، وهي التي تقلدت عدة مناصب في أكثر من مؤسسة مالية.
وعملت سارة السحيمي سابقًا رئيسًا تنفيذيًا لشركة “الأهلي كابيتال”، ثم مديرًا، ورئيسًا لإدارة الأصول، والرئيس التنفيذي بشركة “جدوى” للاستثمار، كما عملت بوظيفة مدير أول محافظ استثمارية في إدارة الأصول في مجموعة “سامبا” المالية.
وسبق للسحيمي أن عملت في سبتمبر 2013م ولمدة عامين، مستشارة ضمن 16 عضوا في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية، وحصلت من جامعة الملك سعود على درجة البكالوريوس في المحاسبة بمرتبة الشرف الأولى، ثم درست برنامج الإدارة العامة في 2015، بجامعة هارفرد الأمريكية.
وتختلف شركة السوق المالية (تداول) عن هيئة السوق المالية، إذ إن الشركة الأولى تتولى إدراج الأوراق المالية، وعمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها، أما الهيئة فتتولى تنظيم وتطوير السوق المالية وتطبيق النظام.
يذكر أن سارة السحيمي هي ابنة جماز السحيمي الذي شغل منصب رئيس هيئة سوق المال لعدة سنوات، وأعفي من منصبه في مايو 2006 عقب انهيار سوق الأسهم.وفق “أخبار 24”.
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