ألقت الجهات الأمنية في محافظة حفر الباطن القبض على المسجون الذي هرب يوم أمس الثلاثاء، أثناء نقله من سجن المحافظة إلى المحكمة، لحضور إحدى جلسات قضايا أوقف على إثرها، والمتسترين عليه.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد أيوب بن نحيت في بيانٍ مساء اليوم (الأربعاء)، إنه تم القبض على السجين والمتسترين عليه، وذلك بعد تنسيق أمني متقن بين إدارة سجن محافظة حفر الباطن وإدارة الدوريات بالمحافظة.
يذكر أن السجين تمكن من الهرب لحظة نزوله من سيارة السجون وانطلق إلى سيارة كانت في انتظاره، ويواجه المسجون الهارب اتهامات في عدة قضايا منها قضايا ترويج مخدرات.وفق “أخبار 24”.
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