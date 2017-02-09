أعلنت هيئة النقل العام مساء اليوم (الأربعاء) أنها توصلت للمقيم الذي يعمل مع إحدى شركات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والذي ظهر في مقطع فيديو وهو يسيء للسعوديات، ويتلفظ بألفاظ نابية خلال حديثه عن زبونة ركبت معه.
وأكدت الهيئة أنها فرضت غرامة مالية على السائق، وأنهت التعامل معه من قبل الشركة المشغلة له، لافتة إلى أنها خاطبت الجهات الأمنية ومكتب العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة تجاه ما بدر منه وتجاه مخالفته لنظام العمل.
وأشارت هيئة النقل العام، إلى أنها فرضت كذلك غرامة مالية على الشركة المشغلة للمقيم، مفيدة بأن الشركة خالفت الأنظمة واللوائح بتشغيلها لسائق غير سعودي على سيارته الخاصة.
وكان أحد المغردين قد نشر المقطع، وضمّن معه تغريدة أشار فيها للمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية، كتب فيها: “أعتذر عن الألفاظ القذرة.. قذف أم الزبونة ويقول زي 90% من اللي هنا.. قذف 10 مليون سعودية”.وفق “أخبار 24”.
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