تدعوكم لجنة التنمية الاجتماعية الأهليه باليمامه بالتعاون مع جمعية انسان ونادي الحي بثانوية بن النفيس لحضور برنامج كهاتين لمشاركة الأيتام فرحتهم بالنجاح يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٥/١٧هــ بعد صلاة العصر برعاية لشيخ عبدالرحمن الجهيم والشيخ خالد الزمامي .
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
الطالب سعد العقيلي يتأهل للمرحلة النهائية في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ٢٠١٧ ويمثل تعليم الخرج وحيداً
350 0
جديد المقالات
#الخرج .. محافظة وحافظة التراث
د. هلال محمد العسكر2422 0
الإعلام الرياضي …..
محمد عبدالله المعيقل8218 0
إجازتي و وزارتي الموقرة
حصة العنزي16037 1
حديث متى الساعة وإنكار عدنان إبراهيم
هشام الجطيل14791 0
سلمان الانجاز والإعجاز
علي الخليفة19586 0
تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
علي عبدالله العقيفي13552 0
لجنة التنمية الاجتماعية باليمامه تدعوكم لحضور برنامج كهاتين لمشاركة فرحة الأيتام
لا يوجد وسوم
0 301
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884910013.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج