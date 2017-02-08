ذكرت تقارير إخبارية أن المملكة عينت شركة “جدوى للاستثمار”، لتقديم المشورة بشأن تخصيص 5 أندية من أندية دوري “عبداللطيف جميل” للمحترفين.
وذكرت مصادر، وفقاً لـ”رويترز”، أن المملكة طلبت الشهر الماضي من بعض البنوك تقديم مقترحات حول تخصيص أندية دوري المحترفين السعودي، ووقع اختيارها مؤخراً على شركة “جدوى للاستثمار” لتقديم المشورة بهذا الخصوص.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن الأندية التي ستخصص في المرحلة الأولى تضم أندية الأهلي، والنصر، والهلال، والاتحاد، والشباب، على أن يستكمل تخصيص بقية الأندية والبالغ عددها 14 نادياً في مرحلة لاحقة.
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