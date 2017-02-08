نظم القائمون على جناح مكة المكرمة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية31” زفة تراثية افتراضية على الأنغام الشعبية مساء أمس (الثلاثاء) لطفلين، بطريقة طريقة لاقت إعجاب الحضور.
ووثق مقطع فيديو الزفة، حيث جسد طفل بعمر 5 سنوات دور العريس بعد أن تم تجهيزه وإلباسه ثوبا مزينا ببعض التطريزات البسيطة وعلى رأسه عمامة بيضاء، فيما ترتدي العروس فستاناً من اللون الأبيض، ويعلو رأسها عصابة مطرزة بالزخارف التي تمنحها تميزاً يبرز جمالها، وتسير بجانبها طفلة أخرى جسدت دور الأم.
وتمت الزفة وسط قرع الدفوف وعلى إيقاعها وترديد الفرق الشعبية للأشعار والقصائد المكونة من بدع ورد، لتطوف القرية التراثية، في مشهد تراثي بهيج يجسد طريقة زفة العروس في الأزمنة الماضية في طقوس تراثية احتفالية تعود إلى أقاصي الزمن.
وفق “أخبار 24”.
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