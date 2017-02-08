ساهم مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة في أحد المحلات التجارية بجدة، في القبض على تشكيل عصابي يقوم بسرقة المحلات التجارية عن طريق خداع العاملين وإلهائهم، مستخدمين طفلاً وامرأة في تنفيذ سرقاتهم
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز الشرفية بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغا يتضمن تعرض أحد محال بيع المواد الغذائية للسرقة من داخله.
وأضاف أنه على ضوء ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحر لسرعة ضبط الجناة، لا سيما بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد أن من قام بتلك السرقة مجموعة أشخاص، وذلك بعد قيامهم بتشكيل عصابة للقيام بتلك السرقات.
وتابع: تمكن رجال الأمن من تحديد هويات الجناة وضبطهم، واتضح أنهم 4 أشخاص وامرأة وطفل من جنسية عربية، يتمثل أسلوبهم الإجرامي بإشغال العاملين بالمحل وقيام الطفل المرافق لهم بعملية سرقة النقود من الصندوق، وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم وكذلك قيامهم بحوادث أخرى مشابهة لأسلوبهم الإجرامي، مشيراً إلى أنه تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وفق “أخبار 24”.
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