قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن مواطن 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، وذلك بعد إدانته بتأييد تنظيم “داعش”، والتحادث مع أحد مسؤولي التنظيم عبر الـ”واتساب” وإبداء رغبته في السفر لسوريا لمقاتلة النصيرية.
وتضمن الحكم التعزيري الذي أصدرته المحكمة بحق المدان، مصادرة الهاتف الجوال الخاص به، بالإضافة لإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة محكوميته، تبدأ بتاريخ خروجه من السجن.
كما شملت التهم التي وُجهت للمواطن المذكور التستر على سفر أحد رفاقه لسوريا وتعريفه كيفية السفر، وتناول أخبار “داعش” مع آخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخزين مقاطع صوتية تؤيد التنظيم وصوراً لمقاتليه في جواله، ما يمس بالنظام العام، وهو ما يناقض ما تعهد به المدان عند الإفراج عنه بعد سجنه في قضية سابقة.وفق “اخبار 24”.
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