روى أكاديمي مصري، موقفاً باسماً له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء تسلمه الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة أثناء زيارته الرسمية الأولى لمصر في أبريل من العام الماضي.
وقال الدكتور محمد الخشت نائب رئيس جامعة القاهرة، والذي سبق له العمل كمستشار ثقافي لمصر لدى المملكة، إنه كان بين الجالسين على المنصة خلف الملك سلمان أثناء منحه الدكتوراه الفخرية، وبعد انتهاء المراسم تحرك الملك تجاه أعضاء مجلس الجامعة لمصافحتهم.
وأضاف أن خادم الحرمين قال له على سبيل الملاطفة: “هل سوف أدرّس معكم وأعطي محاضرات”، مشيراً إلى أنه رد عليه بالقول: “إنه لشرف أن تقوم بالتدريس في الجامعة.. وسوف يكون جدول المحاضرات جاهزاً”، قبل أن يتبادل الملك أطراف الحديث مع أعضاء مجلس الجامعة.
وتابع الخشت: “عند تحرك الملك للخروج كان رئيس الجامعة بجواره من اليمين وأنا كنت على يساره، وكان المَخرج من خشبة المسرح ضيقاً فتراجعت خلف الملك، وهنا قام حارسه الشخصي بأداء عمله في تأمين الملك، وهنا وجدتني أفسح الطريق لحارسه وأنا أقول بتلقائية: (لا تقلق نحن فداه)”.
وأكد الخشت أنه تفاجأ مؤخراً بدعوة من وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، لإلقاء محاضرة في مهرجان الجنادرية، مضيفاً “عندما حضرت للرياض ذهبت للقاء الملك في قصر اليمامة، سلمت عليه ووجدتني أقول له بكل تلقائية: (أهلاً زميلي في الجامعة، متى سوف تحضر لتدريس المحاضرات؟ جدول التدريس جاهز).. ليرد عليه خادم الحرمين: “إن شاء الله قريباً”.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الأمير متعب بن عبدالله دعاهم في اليوم التالي على وليمة غداء، وتفاجأ بالأمير متعب يتحدث خلال كلمته الرئيسة أمام الحضور عن أن الملك سأله عن الشخص الذي حادثه عن زمالته في الجامعة.
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