أعادت محاولة الانتحار التي شهدها الحرم المكي قبل أيام عندما حاول شخص إحراق نفسه بالقرب من الكعبة، للأذهان حوادث سابقة مشابهة لأشخاص أقدموا على الانتحار داخل الحرم، وآخرين حاولوا الانتحار قبل أن يتم إنقاذهم.
وتعددت الأسباب التي دفعت هؤلاء الأشخاص للتفكير في الانتحار، ففي الحادثة التي وقعت أول أمس، قال المواطن إنه حاول حرق نفسه في صحن المطاف بجوار الكعبة المشرفة؛ لوجود مشاكل مع عمه حول الميراث الذي يقدر بملايين الريالات، وأنه حاول بفعلته تلك لفت الأنظار إليه لحل قضيته.
كما أن هناك أسباباً أخرى منها الخلافات العائلية، والأمراض النفسية والاختلال العقلي، إضافة إلى ما ذكره مختصون أن بعض مسلمي شرق آسيا يعتقدون أن الوفاة في المسجد الحرام والأراضي المقدسة أمر مستحسن ويتقرب به الإنسان إلى الله تعالى.
وفيما يلي أبرز حالات الانتحار وفقا لـ”مكة” التي شهدتها منطقة الحرم المكي على مدار العشر سنوات الماضية:
انتحار باكستانية بالقرب من الحرم: وقعت هذه الحادثة في سبتمبر من عام 2008 وذلك عندما أقدمت وافدة باكستانية تبلغ من العمر 22 عاماً، على الانتحار في أواخر أيام رمضان، على مقربة من الحرم المكي.
انتحار باكستاني في صحن المطاف: وفي نفس الشهر من العام نفسه، أقدم وافد باكستاني مقيم بالرياض ويعاني اعتلالاً نفسياً على إلقاء نفسه من الدور الأول بالحرم المكي وسقط في صحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من صلاة التراويح في إحدى الليالي الرمضانية، وتم نقله لمستشفى قريبة من الحرم إلا أنه فارق الحياة.
شاب حاول شنق نفسه بجوار الحرم: في فبراير من عام 2010، أحبطت شرطة منطقة مكة المكرمة محاولة مواطن عشريني القفز من منطقة مرتفعة بعد أن طوق عنقه بحبل، إلا أن رجال الأمن أنقذوه بعد مطاردة في الأسواق المحيطة للحرم.
انتحار من برج زمزم: أقدم أحد الأشخاص في مارس من عام 2010 على تسلق السقالات الموجودة ببرج زمزم محاولاً قتل نفسه شنقاً في الدور العاشر من البرج، قبل أن يتدخل رجال الدفاع المدني ويقطعوا الحبل وينقذوا حياته.
انتحار في دورة مياه الحرم: وفي نفس الفترة، أقدم مواطن يعمل موظفاً بالبريد السعودي على الانتحار شنقاً بواسطة حبل ربطه بعنقه في إحدى دورات مياه الحرم، وتم العثور عليه جثة هامدة.
محاولة انتحار بالقفز من سطح المسعى: وقعت هذه الحادثة في نوفمبر 2011، وذلك عندما حاول حاج سوري في العقد الثاني من العمر الانتحار بالقفز من سطح المسعى المطل على الساحات الشرقية، إلا أنه تم إنقاذه من قبل أمن الحرم.
صينية ترمي نفسها في صحن المطاف: وفي فبراير من عام 2015، ألقت معتمرة صينية في العقد الرابع نفسها في صحن المطاف، حيث وضعت كرسيها على حافة المطاف العلوي وصعدت عليه وألقت بنفسها ما أدى لوفاتها على الفور، وتردد حينها أن سبب إقدامها على الانتحار هو خلافاتها مع زوجها.
انتحار آسيوي في العقد الرابع: أقدم آسيوي يبلغ من العمر 35 عاماً على القفز في صحن المطاف من أعلى حاجز زجاجي للشرفة الخاصة بأحد الرواقات في الدور الأول من الجهة الشمالية بالحرم، وذلك في يونيو من عام 2015، ما أدى لوفاته على الفور.
شاب يمني ينتحر فوق صخرة الصفا: في يوليو من عام 2016، وضع شاب يمني حداً لحياته بالقفز من الطابق الثاني للمسعى، حيث قام بالجري فجأة أثناء السعي ومن ثم رمى نفسه من الطابق الثاني فارتطم بصخرة الصفا وتوفي على الفور.
مواطن يسكب البنزين لحرق نفسه بجوار الكعبة: وقعت الحادثة قبل يومين، وذلك عندما أقدم مواطن على سكب بنزين لحرق نفسه بجانب الكعبة المشرفة، إلا أن رجال الأمن والموجودين بالحرم أحبطوا محاولته.
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