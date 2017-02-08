أطاحت الجهات الأمنية بالرياض، بعصابة مكونة من أربعة أفراد (مواطن وثلاثة سوريين)، تخصصت في جرائم سرقة تحت تهديد السلاح.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه فور ورود بلاغات لمراكز الشرطة بالعاصمة، بوقوع جرائم اعتداء وسطو على صيدليات ومحال تجارية باستخدام السلاح الناري والأبيض، وتوقيف المارة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، فقد تم وضع خطة لمكافحة تلك الجرائم والإطاحة بالجناة.
وأشار إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي توفرت لديها معلومات عن وقوف المتهمين الأربعة خلف الجرائم، وأسفرت الجهود الميدانية عن الإطاحة بهم.
وأكد الناطق الإعلامي، أن المتهمين أقروا بمسؤوليتهم عما نسب إليهم، واعترفوا بارتكاب ست عشرة واقعة سرقة في عدة أحياء متفرقة منها ثلاث صيدليات – تسعة محال تموينات – استيقاف أربعة أشخاص وسلب ما بحوزتهم، وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجلات البلاغات.
وأضاف أنه تم إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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