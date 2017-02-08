تأهل الطالب سعد عبدالرحمن العقيلي من ثانوية الجامعة الأهلية بالخرج للتصفيات النهائية في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ٢٠١٧ .
ويمثل الطالب تعليم الخرج كونه الوحيد الفائز والمتأهل على مستوى المشاركين من مدارس تعليم الخرج .
وسيشارك الطالب في التصفيات النهائية سعياً للحصول على مركز متقدم على مستوى المملكة .
المدرسة بدورها تبارك لمدير إدارة تعليم الخرج وكافة منسوبي الإدارة ، وتهنئ إدارة مدارس الجامعة ومنسوبيها على تحقيق الطالب هذا الإنجاز والتأهل من ضمن ٥٠ طالب على مستوى طلاب المملكة حيث شارك في الأولمبياد مايقارب ٢٠ ألف طالب .
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