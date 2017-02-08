أقامت الشؤون التعليمية ممثلة في الاشراف التربوي شعبة القيادة المدرسية يوم الاثنين لقائدات المرحلة الابتدائية والثلاثاء لقائدات المرحلتين المتوسطة والثانوية الموافق 9-10/ 5/ 1438 في المتوسطة الخامسة والعشرون لقاء حول منظومة قيادة الاداء الاشرافي المدرسي الرابعة.
وقد نفذت اللقاء مشرفة القيادة المدرسية الاستاذة نوره الشهراني شاركتها اخصائية التقويم الاستاذة نوره الوهيبي كما شاركت مشرفات القيادة المدرسية بالمداخلات وقد شرف الجميع بحضور مديرة الاشراف التربوي الاستاذة شادية القحطاني التي القت كلمة ضافية شكرت القائدات على حضورهن وأكدت على ضرورة حث الطالبات على الانضباط في الحضور وبذل جميع الوسائل المشجعة للانضباط وقدمت شهادة شكر لقائدة المدرسة المستضيفة للقاء الاستاذة صالحة مقبل العتيبي ومنسوباتها على التنظيم وكريم الضيافة.
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