نفذت مشرفات شعبة اللغة العربية بإدارة الإشراف التربوي هذا اليوم الأربعاء الموافق 11 من جمادى الأولى لقاءً تربوياً لمعلمات اللغة العربية في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مركزالتدريب التربوي تم فيه شرح استمارة التعلم النشط واستراتيجيات التدريس الحديثة وإبداء الملاحظات حول الإختبارات الفصلية خلال الفصل الدراسي الأول . وفي نهاية اللقاء تم شكر المعلمات على الحضور وتفاعلهن مع فقراته .
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تعليم الخرج ينفذ لقاءً تربوياً لمعلمات اللغة العربية
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