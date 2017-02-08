احتفلت شركة المراعي هذا الأسبوع بتخريج 38 متدربا يمثلون الدفعة الثانية من متدربي أكاديمية المراعي وذلك في مدينة الرياض.
وتهدف الأكاديمية إلى تطوير بيئة سوق العمل السعودية من خلال تخريج كوادر متميزة ومدربة وقادرة تقديم عمل احترافي ومهني بمستوى عال.
وأوضح مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة في شركة المراعي فيصل مرزوق الفهادي أن نجاحات المراعي في هذا الجانب جاءت إيمانا من إدارتها العليا بأهمية التوطين وتطوير القوى البشرية الوطنية.
وقال الفهادي إن إقرار الخطط الخمسية للشركة وضع التوطين وتطوير القوى البشرية هدفاً استراتيجياً، لافتا إلى أن “المراعي” قامت بالعديد من المبادرات والجهود من أهمها تأسيس أكاديمية المراعي والتي تعد مركز الامتياز في تطوير وتدريب الكوادر المهنية الفعالة.
وبين الفهادي أن أكاديمية المراعي تدرب وتؤهل وتطور القوى البشرية الوطنية دعما منها في استمرارية تطوير بيئة العمل وتكوين بيئة جاذبة للشباب السعودي.
من جانبه ذكر مدير أكادمية المراعي سليمان صالح الشايع أن الشركة حريصة على تدريب موظفيها من خلال عدد من البرامج، مبينا أن الأكاديمية تقدم لمتدربيها تقنيات التعليم التي تساهم في رفع مستوى الكفاءة، وتدعم تميز المراعي وريادتها.
وقال الشايع إن الأكاديمية تعتبر إحدى مبادرات المراعي في التعليم والتدريب للمساهمة في المحافظة على تميز الشركة وتطوير قدراتها البشرية لمواجهة التحديات في مجال صناعة الأغذية.
الجدير بالذكر أنه يعمل بالمراعي حالياً اكثر من 8500 موظف سعودي، كما أن لديها العديد من المبادرات المتعلقة بتوطين الوظائف مثل برنامج مدراء المستقبل وبرنامج قادة الغد وأكاديمية المراعي. كما أن الشركة تخصص عدد من خطوط الانتاج في مصانعها بمختلف مناطق المملكة لعمل السيدات وحصلت على العديد من جوائز التوطين في هذا المجال.
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