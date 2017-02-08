كرمت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وذلك نظير مشاركتها في فعاليات معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي أقيم مؤخراً في حياة مول بمدينة الرياض بتنظيم من المديرية.
وأشاد سعادة اللواء الدكتور على بن عبدالله الطيار مدير مديرية مكافحة المخدرات المكلف بمنطقة الرياض بشركة موبايلي نظير مشاركتها في هذا اليوم بالعديد من الهدايا التذكارية لزوار المعرض الذي هدف أيضاً إلى كيفية وسبل الوقاية من المخدرات والتصدي لكل من يحاول ترويجها، من خلال برامج توعوية هادفة وتعريف جميع فئات المجتمع بالجهات المسؤولة لحماية أفراد المجتمع من هذه الآفة.
هذا و احتوى المعرض المقام في الرياض على عدة برامج لتوعية أفراد المجتمع كافة بآفة المخدرات، بالإضافة لتثقيف الأسر بكيفية حماية أبناءها من المخدرات.
الجدير ذكره أن “موبايلي” بثت العديد من الرسائل التوعوية بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض خلال حملات توعوية سابقة حيث تسعى “موبايلي”من خلال تقنيتها المتطورة المساهمة في نجاح الحملات التي تخدم كافة القطاعات الحكومية والجمعيات الخيرية.
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