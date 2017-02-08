تعرّضت عائلة مُكوّنة من 5 أفراد لحالة اختناق بأول أكسيد الكربون المنبعث من الحطب، وكان بينهم رضيع توفي قبل وصوله إلى طوارئ مدينة الملك سعود الطبية في الرياض، فيما تلقت باقي العائلة العلاج اللازم وهي بحالة صحية جيّدة.
وقال رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى العام الدكتور فيصل المزروع: إنّ سبب الاختناق يعود لإشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلّقة بدون وجود تهويه مناسبة.
ونبّه المزروع، لضرورة الانتباه لخطر استخدام الحطب أو الفحم للتدفئة لما يترتّب عليه من أعراض شديدة تصل للوفاة كُلما ازدادت فترة التعرّض، مؤكداً أهمية التأكد التام من إطفاء الفحم أو الحطب عند النوم.وفق “تواصل”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج