يوقع صباح اليوم الأربعاء الحارس الدولي وليد عبدالله في كشوفات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر كلاعب هاو في مكتب الهيئة العامة للرياضة بالرياض وذلك لإستخراج البطاقة الخاصة ” الكارنيه ” والتي تخوّل له المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية على أن يبدأ تدريباته مع الفريق النصراوي عصر يوم غدٍ على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر نادي النصر فيما اعلن المركز الإعلامي عن فتح المجال لكافة وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والصحافيين بحضور الربع الساعة الأولى فقط من التدريب .
وكشف مراسل UFM بالرياض على ان تفاصيل صفقة وليد عبدالله بخصوص حصوله على المخالصة النهائية جاءت بعد تنازله عن مستحقاته في نادي الشباب والتي تبلغ ٣.٥ مليون ريال في الوقت الذي عوضته ادارة النصر بمبلغ ١.٥ مليون ريال بعد تنازله عن مستحقاته في الشباب بحسب الإتفاقية المبرمة معه اثناء المفاوضات معه في المرحلة الماضية .وفق “أخبار 24”.
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